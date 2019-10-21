Жители Ингушетии устроили перестрелку

Стрельба из травматического оружия произошла в Сунженском районе Ингушетии , её устроили местные жители из-за долга в 110 тысяч рублей. Пострадали четыре человека — трое мужчин и женщина.

Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный анонимный источник, жители Малгобекского района республики прибыли в село Троицкое Сунженского района, потребовав, чтобы местный житель отдал им долг. Вскоре ссора переросла в перестрелку, пострадавшие в которой получили непроникающие ранения.

По факту инцидента полиция начала проверку. В республиканском управлении МВД пояснили, что ранены три жителя Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года, а также 61-летняя жительница Троицкого, которую госпитализировали.

Следствие полагает, что стрельбу первым открыл ранее судимый брат должника. Его задержали, а также изъяли оружие и восемь патронов. Силовики уверяют, что злоумышленник во время конфликта находился в состоянии наркотического опьянения.

На него составили административный протокол за употребление наркотических средств без назначения врача.

Как писал News.ru, ранее четверо посетителей ночного клуба HOPS в Екатеринбурге пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной.