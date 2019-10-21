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Жители Ингушетии устроили перестрелку 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Жители Ингушетии устроили перестрелку
Фото: pixabay.com
Стрельба из травматического оружия произошла в Сунженском районе Ингушетии, её устроили местные жители из-за долга в 110 тысяч рублей. Пострадали четыре человека — трое мужчин и женщина.
Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на собственный анонимный источник, жители Малгобекского района республики прибыли в село Троицкое Сунженского района, потребовав, чтобы местный житель отдал им долг. Вскоре ссора переросла в перестрелку, пострадавшие в которой получили непроникающие ранения.
По факту инцидента полиция начала проверку. В республиканском управлении МВД пояснили, что ранены три жителя Малгобекского района в возрасте от 32 лет до 41 года, а также 61-летняя жительница Троицкого, которую госпитализировали.
Следствие полагает, что стрельбу первым открыл ранее судимый брат должника. Его задержали, а также изъяли оружие и восемь патронов. Силовики уверяют, что злоумышленник во время конфликта находился в состоянии наркотического опьянения.
На него составили административный протокол за употребление наркотических средств без назначения врача.
Как писал News.ru, ранее четверо посетителей ночного клуба HOPS в Екатеринбурге пострадали в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной.
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Происшествия , Криминал , МВД , Интерфакс , Республика Ингушетия
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