Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области , задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летний мужчина умышлено повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице.

По данному факту проводится служебная проверка.