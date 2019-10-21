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Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер 

Lenta.ru 28 минут назад
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.
В ведомстве рассказали, что 36-летний мужчина умышлено повредил батарею, в результате чего обварился кипятком. Сотрудники полиции оказали ему первую помощь и вызвали медиков, однако пострадавший скончался в больнице.
По данному факту проводится служебная проверка.
Ранее 21 октября сообщалось о ранении полицейского, прибывшего по вызову на семейный скандал в Москве. Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину 1973 года рождения. Подозреваемый вел себя агрессивно, сопротивлялся полицейским и ранил одного из них в кисть ножом.
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Происшествия , Криминал , МВД , Калининградская Область
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