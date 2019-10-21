Московские полицейские потеряли задержанного

Подозреваемый сбежал, пока московские полицейские отмечали профессиональный праздник. Об этом сообщает «База».

Не так давно в Иванове был задержан подозреваемый в двухлетней давности нападении на бизнесмена в Москве — Евгений Кашинцев.

16 октября, в День службы дознания МВД , ивановские полицейские передали задержанного сотрудникам московского межмуниципального отдела МВД «Щербинский». Те по причине профессионального праздника отложили следственные действия, а когда некоторое время спустя приступили к их проведению, Кашинцева в отделе не оказалось.

По записям с камер наблюдения дознавателями было установлено, что, пока они праздновали, в отдел вошла женщина, представилась адвокатом Кашинцева и за руку вывела его из здания.

По этой причине подозреваемый был объявлен в розыск, а юрист предпринимателя, к нападению на которого он может иметь отношение, написал заявление в Федеральную службу безопасности

В начале октября, как сообщал «Рамблер», полицейские в Санкт-Петербурге подстрелили мигранта при задержании росгвардейцев, которые вымогали у него взятку. Инцидент имел место в ходе погони.