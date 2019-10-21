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Московские полицейские потеряли задержанного 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Московские полицейские потеряли задержанного
Фото: РИА Новости
Подозреваемый сбежал, пока московские полицейские отмечали профессиональный праздник. Об этом сообщает «База».
Не так давно в Иванове был задержан подозреваемый в двухлетней давности нападении на бизнесмена в Москве — Евгений Кашинцев.
16 октября, в День службы дознания МВД, ивановские полицейские передали задержанного сотрудникам московского межмуниципального отдела МВД «Щербинский». Те по причине профессионального праздника отложили следственные действия, а когда некоторое время спустя приступили к их проведению, Кашинцева в отделе не оказалось.
По записям с камер наблюдения дознавателями было установлено, что, пока они праздновали, в отдел вошла женщина, представилась адвокатом Кашинцева и за руку вывела его из здания.
По этой причине подозреваемый был объявлен в розыск, а юрист предпринимателя, к нападению на которого он может иметь отношение, написал заявление в Федеральную службу безопасности.
В начале октября, как сообщал «Рамблер», полицейские в Санкт-Петербурге подстрелили мигранта при задержании росгвардейцев, которые вымогали у него взятку. Инцидент имел место в ходе погони.
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Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , Москва
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