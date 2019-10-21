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На концерте «Алисы» произошла массовая драка 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
На концерте «Алисы» произошла массовая драка
Фото: Череповец, ВКонтакте
Вопреки правилам пожарной безопасности, фанаты рок-группы зажгли на концерте файеры.
В субботу, 19 октября, в Череповце на фестивале «Время колокольчиков» произошла потасовка. Во время выступления рок-группы «Алиса» зрители стали зажигать файеры, что противоречит правилам пожарной безопасности.
Сотрудники ОМОНа, пытаясь остановить нарушителей порядка, направились в зал. Некоторые из молодых людей оказали сопротивление, в результате которого завязалась драка.
Вокалист рок-группы Константин Кинчев со сцены обратился к правоохранителям. Он попросил их покинуть концерт и не отвлекать зрителей. Кроме того, музыкант пообещал прекратить выступление, если омоновцы не перестанут выводить людей из зала. Спустя несколько минут Кинчев ушел со сцены, пишет сайт «Комсомольской правды».
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Происшествия , Константин Кинчев , Комсомольская правда , Череповец
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