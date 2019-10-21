На концерте «Алисы» произошла массовая драка

Вопреки правилам пожарной безопасности, фанаты рок-группы зажгли на концерте файеры.

В субботу, 19 октября, в Череповце на фестивале «Время колокольчиков» произошла потасовка. Во время выступления рок-группы «Алиса» зрители стали зажигать файеры, что противоречит правилам пожарной безопасности.

Сотрудники ОМОНа, пытаясь остановить нарушителей порядка, направились в зал. Некоторые из молодых людей оказали сопротивление, в результате которого завязалась драка.