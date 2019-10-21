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Убившего сестру основателя LinguaLeo будут лечить 

BFM.RU + ещё 3 54 минуты назад
Убившего сестру основателя LinguaLeo будут лечить
Фото: соцсети
Дюртюлинский районный суд Башкортостана отправил на принудительное психиатрическое лечение основателя сервиса LinguaLeo за убийство сестры, передает «Интерфакс». По данным следствия, в мае 2019 года 35-летний обвиняемый убил кухонным ножом сестру «из-за возникших личных неприязненных отношений», женщина скончалась от множественных ран и кровопотери. Врачи выявили у мужчины психическое расстройство, в связи с которым он не осознает опасности своих действий.
По данным башкирских СМИ, речь идет об Айнуре Абдулнасырове. Отмечается, что его сестра страдала серьезным психическим расстройством и ее неадекватное поведение вызывало недовольство мужчины.
LinguaLeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка. По данным из открытых источников, к январю 2018 года общее число пользователей сервиса достигло 17,5 млн
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Происшествия , Криминал , Айнур Абдулнасыров , Интерфакс , Башкортостан
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