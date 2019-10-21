Убившего сестру основателя LinguaLeo будут лечить

Дюртюлинский районный суд Башкортостана отправил на принудительное психиатрическое лечение основателя сервиса LinguaLeo за убийство сестры, передает «Интерфакс». По данным следствия, в мае 2019 года 35-летний обвиняемый убил кухонным ножом сестру «из-за возникших личных неприязненных отношений», женщина скончалась от множественных ран и кровопотери. Врачи выявили у мужчины психическое расстройство, в связи с которым он не осознает опасности своих действий.

По данным башкирских СМИ, речь идет об Айнуре Абдулнасырове . Отмечается, что его сестра страдала серьезным психическим расстройством и ее неадекватное поведение вызывало недовольство мужчины.

LinguaLeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка. По данным из открытых источников, к январю 2018 года общее число пользователей сервиса достигло 17,5 млн