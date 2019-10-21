Чеченский мотоциклист избил журналиста в Симферополе

Симферополе мотоциклист напал на журналиста, сделавшего ему замечания за езду по пешеходной зоне. Об этом сообщает «Крым 24».

Корреспондент «Крыма 24» Николай Уваров рассказал, что сделал два замечания мотоциклисту, когда тот чуть не въехал в пожилого мужчину и маленького ребенка.

«Человек с мотоцикла соскочил. Агрессивно настроен был. Кричал разные вещи, нанёс удар», — рассказал один из очевидцев.

По словам Уварова, мужчина разбил ему нос. Журналисту вызвали скорую помощь.

По данным Telegram-канала «Подъем», нападавший оказался уроженцем Чечни.

Источник «Подъема» в местном МВД рассказал, что журналиста госпитализировали с переломом челюсти. По словам собеседника канала, мотоциклисты из Чечни часто собираются в центре пешеходной зоны, ведут себя агрессивно, но полиция не обращает на них внимания. Источник «Подъема» утверждает, что молодые люди вооружены резиновыми дубинками.

Пострадавший журналист подал заявление в полицию, но нападавшего пока не задержали и не опросили.

В пресс-службе МВД по Крыму ТАСС сообщили, что полиция начала проверку инцидента.

Как сообщал «Рамблер», территории, где ездить на любом автотранспорте, обозначаются установкой специальных знаков «Пешеходная зона». За езду по пешеходной зоне или дорожке автомобилистам грозит штраф от 500 до двух тысяч рублей.