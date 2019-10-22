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В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
В Москве разыскивают родителей младенца, брошенного в Мещанском районе столицы. Шестимесячную девочку накануне вечером обнаружил на улице Щепкина водитель такси.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина оставил ребенка на лавке, после чего убежал. Девочку осмотрели врачи, ее судьбой уже занялись органы опеки и правозащитники.
Следственный комитет просит всех, кому что-либо известно об этом ребенке, обращаться по номеру Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве — 8 (800) 707-70-22 — или звонить в полицию по номерам 02 и 112.
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Происшествия , Видео , СКР , Москва
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