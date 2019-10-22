В Москве бросили на скамейке шестимесячную девочку

Москве разыскивают родителей младенца, брошенного в Мещанском районе столицы. Шестимесячную девочку накануне вечером обнаружил на улице Щепкина водитель такси.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина оставил ребенка на лавке, после чего убежал. Девочку осмотрели врачи, ее судьбой уже занялись органы опеки и правозащитники.