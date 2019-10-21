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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину 

Lenta.ru + ещё 6 20 минут назад
Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове дал признательные показания. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).
Отмечается, что мужчине предъявлены обвинения в убийстве.
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Происшествия , Видео , Криминал , СКР , РИА Новости , Саратов
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