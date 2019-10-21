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Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
Lenta.ru
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20 минут назад
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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в
Саратове
дал признательные показания. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на
Следственный комитет России
(СКР).
Отмечается, что мужчине предъявлены обвинения в убийстве.
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