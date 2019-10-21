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В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
В Якутске в подъезде обнаружили маленького ребёнка
Фото: РИА Новости
Следователи организовали проверку по факту обнаружения в подъезде жилого дома в Якутске полуторагодовалого ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Якутии.
Полицейские нашли ребёнка 18 октября после сообщения местной жительницы. Рядом с ребёнком были найдены пакеты с вещами и продуктами питания.
«По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Якутии проводится процессуальная проверка», — заявили в ведомстве.
Ребёнка осмотрели медицинские работники. Он был доставлен в городской специализированный дом ребёнка.
Отмечается, что на сообщения откликнулась бабушка малыша, проживающая за пределами Якутии. Правоохранители устанавливают местонахождение матери.
Ранее сайт kp.ru передавал, что в Ленинградской области завели дело по факту похищения 11-летней девочки.
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Происшествия , Криминал , СКР , Якутск
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