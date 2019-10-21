В Екатеринбурге произошла стрельба в клубе

В Екатеринбурге при стрельбе в клубе пострадали четыре человека

В ночном клубе в Екатеринбурге произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Пострадали четыре человека», — заявил источник. В свою очередь глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе в клубе на улице Библиотечной. «Из четырёх пострадавших мужчин лишь один написал заявление в органы внутренних дел», — добавил он. Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.

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