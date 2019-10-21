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В Екатеринбурге при стрельбе в клубе пострадали четыре человека 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
В Екатеринбурге произошла стрельба в клубе
Фото: РИА Новости
В ночном клубе в Екатеринбурге произошла стрельба, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Пострадали четыре человека», — заявил источник.
В свою очередь глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе в клубе на улице Библиотечной.
«Из четырёх пострадавших мужчин лишь один написал заявление в органы внутренних дел», — добавил он.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области задержали молодого человека, открывшего стрельбу из ружья.
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Происшествия , Валерий Горелых , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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