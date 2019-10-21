Туристка сделала селфи и упала в ущелье

Туристка попозировала для фото на российском курорте и умерла

Туристка хотела сфотографироваться на фоне достопримечательности в Приморском крае и упала в ущелье. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета РФ по Приморскому краю.

По данным ведомства, 19 октября недалеко от ущелья Дарданеллы в Партизанском районе было найдено тело 41-летней путешественницы. Как предположили следователи, женщина фотографировалась вблизи смотровой площадки на камнях, оступилась и упала с высоты около 20 метров. Она скончалась на месте от полученных при падении травм.

Ранее в октябре туристка из России насмерть разбилась в словенских Альпах во время катания на велосипеде. Происшествие случилось недалеко от города Бовец на высокогорной дороге в районе перевала Мангарт. 33-летняя россиянка ехала последней в группе из пяти велосипедистов и на крутом повороте не справилась с управлением.