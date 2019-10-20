Почему дети российских воров идут по стопам отцов

Выяснилось, почему дети российских воров продолжают деятельность отцов

Дети российских воров в законе продолжают криминальную деятельность своих отцов, потому что они растут в плохом окружении, рассказал «URA.RU» адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов

«Это генетическая предрасположенность. Деятельность детей происходит из окружения, в котором они растут. Если ребенок находится среди воров, то он впитывает образ мысли и принципы жизни этих людей», — считает Миронов.

Он также добавил, что это редкие случаи, потому что любые семейные воры в законе хотят для своих детей более счастливой жизни. «Такие случаи не носят массового характера, потому что воры в законе все-таки хотят более спокойной и счастливой судьбы своим детям. Дело в том, что каждый, кто примеряет воровскую шапку, понимает, что это чревато серьезными испытаниями на протяжении всей жизни», — рассказал писатель. По его словам, потомки подобных родителей зачастую занимаются деятельностью вполне легальной.