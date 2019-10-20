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Выяснилось, почему дети российских воров продолжают деятельность отцов 

Ura.Ru 25 минут назад
Почему дети российских воров идут по стопам отцов
Фото: Ura.Ru
Дети российских воров в законе продолжают криминальную деятельность своих отцов, потому что они растут в плохом окружении, рассказал «URA.RU» адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.
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«Это генетическая предрасположенность. Деятельность детей происходит из окружения, в котором они растут. Если ребенок находится среди воров, то он впитывает образ мысли и принципы жизни этих людей», — считает Миронов.
Он также добавил, что это редкие случаи, потому что любые семейные воры в законе хотят для своих детей более счастливой жизни. «Такие случаи не носят массового характера, потому что воры в законе все-таки хотят более спокойной и счастливой судьбы своим детям. Дело в том, что каждый, кто примеряет воровскую шапку, понимает, что это чревато серьезными испытаниями на протяжении всей жизни», — рассказал писатель. По его словам, потомки подобных родителей зачастую занимаются деятельностью вполне легальной.
Ранее журналисты назвали российских воров в законе, дети которых тоже стали авторитетами. В частности, в перечень попали воры в законе Эдуард и Сергей Асатряны, более известные как Осетрина Старший и Осетрина Младший.
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Комментарии6
Происшествия , Криминал , Эдуард Асатрян , Иван Миронов , Сергей Асатрян
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