В Чили число погибших в результате протестов выросло до 10 человек

Десять человек погибли в результате протестов в Чили , большинство из них стали жертвами пожаров в торговых центрах, следует из заявления властей.

Ранее сообщалось о четырех жертвах — они стали жертвами пожара в одном из супермаркетов.

"Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья", — сообщила мэр столичного региона Карла Рубилар. Этот магазин был ограблен в воскресенье вечером и позже загорелся.

Ранее еще в одном сгоревшем супермаркете погиб перуанец. Трое в ночь на воскресенье были найдены в другом магазине.

Еще один молодой эквадорец погиб в городе Серена от пулевого ранения. Предполагается, что выстрел сделал военнослужащий, он власти пока не подтвердили эту информацию.

Поводом для протестов стало решение властей 6 октября повысить цены на проезд в метро на 30 песо (0,042 доллара). Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями — люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, начали жечь торговые центры и автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника, был объявлен комендантский час.