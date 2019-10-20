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Семьям погибших золотодобытчиков выплатят по 1 млн рублей 

Национальная Служба Новостей + ещё 21 4 часа назад
Назван размер выплат семьям погибших при прорыве дамбы
Фото: nsn.fm
Семьи рабочих золотодобывающеей артели, которые погибли накануне в результате прорыва дамбы в Красноярском, получат по одному миллиону рублей в виде единовременной страховой выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.
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Также ежемесячные страховые выплаты будут назначены лицам, находившимся на иждивении у погибших. Компенсацию получат и пострадавшие рабочие, однако ее размер будет определяться в индивидуальном порядке.
Накануне рано утром возле населенного пункта Щетинкино Курагинского района произошел прорыв дамбы, установленной на реке Сейба. Четырехметровая волна смысла два общежития, в которых находились люди. 15 рабочих в результате ЧП скончались, пятеро пропали без вести.
Возбуждено уголовное дело, задержаны директор, начальник и мастер горного участка фирмы, которая занималась добычей золота.
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