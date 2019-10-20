Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти рассказали о состоянии истощенной девочки из Орла 

РИА Новости 1 час назад
Появились подробности об истощенной девочке из Орла
Фото: depositphotos.com
Попавшая в больницу в Орле 12-летняя девочка находится в стабильном состоянии, но ребенок "не привык ко многим условиям современной жизни", говорится в комментарии руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с сильным истощением. По данным следствия, у семьи, где воспитывалась девочка, восемь несовершеннолетних детей. Все они проживали в ненадлежащих условиях, но должностные лица системы профилактики не приняли своевременно никаких мер их защиты. Все дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.
"Ребенок поступил в… центр имени З. И. Круглой 9 октября в тяжелом состоянии. Сейчас состояние ребенка стабильное. Все необходимые обследования проведены. Лечение оказывается в полном объеме… Врачи больницы стараются создать для него комфортные условия, позволяющие не травмировать его психологически и постепенно адаптировать к новой жизненной среде", — рассказал Залогин.
По его словам, "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни".
"Для него пребывание в больнице — стресс. Прошу всех родителей, находящихся в больнице, дать возможность ребенку спокойно адаптироваться, что ускорит процесс его выздоровления", — сказал глава департамента.
Представитель правительства Орловской области сообщила РИА Новости, что губернатор региона Андрей Клычков после случившегося поручил соответствующим структурным подразделениям правительства региона проверить деятельность органов опеки.
"В случае доказательства их халатности, виновные будут наказаны", — отметила собеседница.
Тренер в США обезоружил ученика объятиями
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Происшествия , Андрей Клычков , СКР , РИА Новости , Орёл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»134
Напавшая на осьминога креветка попала на видео
Напавшая на осьминога креветка попала на видео1
«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины
«Нет шансов»: эксперт оценил «мощное» оружие Украины119
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России
Кто из чиновников ельцинской эпохи сбежал из России4
Убили: мрачные подробности смерти актера Марьянова
Убили: мрачные подробности смерти актера Марьянова10
Видео
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
01:11
«Турция прекратит огонь»: США умиротворили Эрдогана
Армия Ближний Восток
В США взорвали 90-летний мост
00:23
В США взорвали 90-летний мост
Происшествия
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
00:49
«Ни одна крупная держава не готова бросить ему вызов»
Политика
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
02:43
Лавров раскрыл секреты в дипломатии
Политика США
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
01:08
Бочкарева оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
03:39
Мать истощенной девочки из Орла сделала заявление
Происшествия
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
00:46
«Взял зажигалку и назад»: как убийца сжигал детей
Криминал Происшествия
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
04:56
В РПЦ раскритиковали любителей футбола
Общество
Раскрыты причины любви Трампа к России
00:36
Раскрыты причины любви Трампа к России
США В мире
Мужчина упал на рельсы в московском метро
00:37
Мужчина упал на рельсы в московском метро
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение