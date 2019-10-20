Появились подробности об истощенной девочке из Орла

Власти рассказали о состоянии истощенной девочки из Орла

Попавшая в больницу в Орле 12-летняя девочка находится в стабильном состоянии, но ребенок "не привык ко многим условиям современной жизни", говорится в комментарии руководителя областного департамента здравоохранения Ивана Залогина.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с сильным истощением. По данным следствия, у семьи, где воспитывалась девочка, восемь несовершеннолетних детей. Все они проживали в ненадлежащих условиях, но должностные лица системы профилактики не приняли своевременно никаких мер их защиты. Все дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения.

"Ребенок поступил в… центр имени З. И. Круглой 9 октября в тяжелом состоянии. Сейчас состояние ребенка стабильное. Все необходимые обследования проведены. Лечение оказывается в полном объеме… Врачи больницы стараются создать для него комфортные условия, позволяющие не травмировать его психологически и постепенно адаптировать к новой жизненной среде", — рассказал Залогин.

По его словам, "ребенок не привык ко многим условиям современной жизни".

"Для него пребывание в больнице — стресс. Прошу всех родителей, находящихся в больнице, дать возможность ребенку спокойно адаптироваться, что ускорит процесс его выздоровления", — сказал глава департамента.

Представитель правительства Орловской области сообщила РИА Новости, что губернатор региона Андрей Клычков после случившегося поручил соответствующим структурным подразделениям правительства региона проверить деятельность органов опеки.

"В случае доказательства их халатности, виновные будут наказаны", — отметила собеседница.