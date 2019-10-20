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В Красноярском крае в результате прорыва воды разрушились пять дамб 

РИА Новости 1 час назад
В Красноярском крае разрушились пять дамб
Фото: РИА Новости
В Курагинском районе Красноярского края в результате прорыва воды разрушены пять дамб, сообщает Следственный комитет.
"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", — уточняется на сайте ведомства.
По данным следователей, горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования, при этом начальник участка заявил, что осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.
ЧП на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино произошло в субботу утром. В результате прорыва дамб затопило два рабочих общежития. Погибли 15 человек, 14 госпитализированы.
Судьба пятерых рабочих остается неизвестной. На месте трагедии продолжают работать спасатели.
По информации СК, причиной прорыва могли стать нарушения при проведении золотодобычи.
Как сообщали местные власти, дамба принадлежит холдингу "Сибзолото", но нигде не зарегистрирована. Директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка задержаны. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Понедельник, 21 октября, объявлен в Красноярском крае днем траура.
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Происшествия , СКР , Красноярский Край
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