Друзья вспомнили погибших под Красноярском

Друзья рассказали о погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Погибший при прорыве дамбы в Красноярском крае Дмитрий Толипов после школы поступил в речное училище в Красноярске , рассказала "Московскому комсомольцу" его одноклассница Алена.

Женщина заявила, что ему "все в жизни давалось непросто": он был родом из села и ездил в школу за пять километров. Кроме того, она отметила его выдержанность и скромность.

По словам другой его одноклассницы Тарины, Дмитрий всегда много работал и заботился о родных. Чтобы быть поближе к семье, он ушел из навигации и ездил работать вахтовым методом.

Как рассказали друзья еще одного погибшего в ЧП Алексея Мазетова, мужчина работал водителем. Они сравнили его со скалой — Мазетов был очень надежным и ответственным.

МЧС сообщило в ночь на субботу, что в районе поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Образовавшийся после прорыва дамбы селевой поток достигал в высоту четырех-пяти метров.

В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пятерых пока не известна.