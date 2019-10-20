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В каютах прибывшего в Таллин парома найдены тела мужчины и женщины 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
На пароме Silja Europa обнаружены два трупа
Фото: x99/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Эстонская полиция обнаружила тела мужчины и женщины в разных каютах пассажирского парома Silja Europa, который прибыл в Таллин из Хельсинки.
Как пишет News Now Finland, погибшие — граждане Финляндии, мужчина 21 года и женщина 25 лет.
В компании, которой принадлежит судно, отметили, что паром прибыл в Таллин в субботу вечером, в 22:00 по местному времени, однако тела обнаружили лишь в 03:00 и в 04:00 в воскресенье.
Издание уточняет, что пассажиры, которые отправляются в мини-круиз, ночуют в каютах на судне и имеют возможность сойти на берег в Таллине с 08:00 до 12:00 на следующий день.
В полиции Эстонии подчеркнули, что не связывают эти две смерти между собой, кроме того, на телах обоих умерших отсутствуют признаки насильственной смерти, сообщает Postimees.
Летом 2017 года СМИ сообщили, что на Аляске мужчина убил жену в каюте круизного судна, на котором проходил ужин, посвящённый загадочным убийствам.
Тогда, согласно отчёту ФБР, 39-летнего мужчину застали за тем, что он ночью пытался вытащить тело супруги на балкон из забрызганной кровью каюты.
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Происшествия , В мире , Европа , ФБР , Таллин , Финляндия , Хельсинки
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