Задержан подозреваемый в поджоге дома в Ростове

Следователи Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ростове Великом. Во время пожара там погибли пятеро детей и двое взрослых.

Установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано по ст. «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом», — сообщили в СК РФ.

С задержанным жителем Ярославской области в настоящее время проводятся следственные действия.

Как писал News.ru, изначально по факту возгорания в жилом доме, в результате которого погибли семь человек и пострадали трое, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме возник рано утром 19 октября. Площадь возгорания кровли дома составила 600 квадратных метров. Предположительно, очаг возгорания находился на лестничной клетке второго этажа.