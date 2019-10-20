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Задержан подозреваемый в поджоге дома в Ростове 

News.ru 1 час назад
Задержан подозреваемый в поджоге дома в Ростове
Фото: РИА Новости
Следователи Ярославской области задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге многоквартирного жилого дома в Ростове Великом. Во время пожара там погибли пятеро детей и двое взрослых.
Установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано по ст. «Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом», — сообщили в СК РФ.
С задержанным жителем Ярославской области в настоящее время проводятся следственные действия.
Как писал News.ru, изначально по факту возгорания в жилом доме, в результате которого погибли семь человек и пострадали трое, следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме возник рано утром 19 октября. Площадь возгорания кровли дома составила 600 квадратных метров. Предположительно, очаг возгорания находился на лестничной клетке второго этажа.
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Происшествия , Ярославская Область
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