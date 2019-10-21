Российская пенсионерка четыре дня прожила в лесу без еды и воды

Чувашии полицейские и волонтеры спасли 62-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу и провела там четыре дня. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что вечером 18 октября к ним обратилась жительница поселка Первомайский и сообщила, что пропала ее мать. Последний раз женщину видели 14 октября.

Полицейским в поисках помогали охотоведы, местные жители и представители администрации. Женщину нашли в лесном массиве в полутора километрах от поселка, она провела там несколько дней без еды и воды. Пенсионерку заметили благодаря красному платку, в котором она ушла из дома.

Отмечается, что женщина лежала на земле и практически не могла двигаться от голода и холода, однако сейчас ее состояние «не внушает врачам опасений».

Ранее в октябре в Калужской области нашли мертвым 74-летнего ученого Владимира Буравцева, который пропал без вести после того, как ушел в лес за грибами. У мужчины было слабое сердце, насильственных следов смерти на его теле не обнаружили. Буравцев — доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН.