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Российская пенсионерка четыре дня прожила в лесу без еды и воды 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Пенсионерка четыре дня прожила в лесу без еды и воды
Фото: 21.мвд.рф
В Чувашии полицейские и волонтеры спасли 62-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу и провела там четыре дня. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
В ведомстве рассказали, что вечером 18 октября к ним обратилась жительница поселка Первомайский и сообщила, что пропала ее мать. Последний раз женщину видели 14 октября.
Полицейским в поисках помогали охотоведы, местные жители и представители администрации. Женщину нашли в лесном массиве в полутора километрах от поселка, она провела там несколько дней без еды и воды. Пенсионерку заметили благодаря красному платку, в котором она ушла из дома.
Отмечается, что женщина лежала на земле и практически не могла двигаться от голода и холода, однако сейчас ее состояние «не внушает врачам опасений».
Ранее в октябре в Калужской области нашли мертвым 74-летнего ученого Владимира Буравцева, который пропал без вести после того, как ушел в лес за грибами. У мужчины было слабое сердце, насильственных следов смерти на его теле не обнаружили. Буравцев — доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН.
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Происшествия , Чувашская Республика
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