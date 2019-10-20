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Россиянин покончил с собой в прямом эфире 

Lenta.ru
Россиянин покончил с собой в прямом эфире
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
30-летний житель Краснокамска (Пермский край) покончил с собой, ведя прямой эфир в сети. Об этом сообщает портал 59.ru.
Инцидент произошел в ночь на 18 октября. Стоя перед камерой, мужчина рассказал, что у него возникли проблемы в личной жизни с девушкой. «Я вот поговорил с ней сейчас, а она говорит, что я баба, не мужик. Сколько лет прожили — с бабой жила», — сказал мужчина. Он добавил, что пытался вернуть возлюбленную, однако ему не удалось.
После этих слов пермяк погиб. Сообщается, что у мужчины остался сын.
В марте прошлого года в подразделе r/Drama имиджборда Reddit появилась ссылка на видеозапись самоубийства мужчины, которая провисела в топе около девяти часов подряд. Обычно этот сабреддит специализируется на освещении ужасных вещей в интернете, однако связанные с суицидом материалы строго запрещены администрацией сайта. Скандальный ролик был удален после того, как на него обратили внимания СМИ.
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