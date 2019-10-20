Раскрыто состояние пострадавших после ЧП с дамбой

Четверо пострадавших при прорыве дамбы в Курагинском районе доставлены в Красноярскую краевую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
"Они в состоянии средней степени тяжести", — сказал РИА Новости представитель медучреждения.
Он также подчеркнул, что поступление других пострадавших не ожидается.
Утром 19 октября в районе посёлка Щетинкино разрушилась дамба. Огромная волна грязи затопила два общежития для рабочих вместимостью 80 человек. До сих пор шесть человек остаются пропавшими без вести. Также известно о 15 погибших и 14 пострадавших.
Как писал News.ru, зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов сообщил, что группировку сил МЧС на месте прорыва дамбы в Красноярском крае увеличивать не будут, так как она уже и так велика. Движение мобильных групп спасателей к месту ЧП приостановлено.