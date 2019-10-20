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МЧС: поисковая операция на дамбе под Красноярском возобновлена 

RT на русском 1 час назад
Поиски на дамбе под Красноярском возобновили
Фото: ТАСС
В ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщили о возобновлении поисково-спасательной операции на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. На данный момент пропавшими без вести числятся шесть человек.
«Работы возобновлены», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.
Уточняется, что в ночное время поисковая операция была приостановлена.
19 октября в районе посёлка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 15 человек. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Спасатели смогли найти семерых из 13 человек, считавшихся пропавшими без вести.
В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что дома рабочих, затопленные в результате ЧП, были построены с нарушениями.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Красноярск , Красноярский Край
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