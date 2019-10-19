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В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников 

Говорит Москва 30 минут назад
Журналистов и зоозащитников избили в Подмосковье
Фото: depositphotos.com
Инцидент произошёл в Солнечногорском районе на притравочной станции «Круглое озеро».
Как сообщается на сайте здания, посетители и руководство станции прижали корреспондентов и активистов к воротам. У одного журналиста забрали пресс-карту, а затем разбили камеру, у другого репортёра отняли телефон. Руководителя «Альянса защитников животных» Юрия Карецких ударили кулаком по лицу. Журналисты и активисты намерены обратиться в полицию.
Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.
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Происшествия , Московская область
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