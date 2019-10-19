Журналистов и зоозащитников избили в Подмосковье

В Подмосковье избили журналистов «Новой газеты» и зоозащитников

Инцидент произошёл в Солнечногорском районе на притравочной станции «Круглое озеро».

Как сообщается на сайте здания, посетители и руководство станции прижали корреспондентов и активистов к воротам. У одного журналиста забрали пресс-карту, а затем разбили камеру, у другого репортёра отняли телефон. Руководителя «Альянса защитников животных» Юрия Карецких ударили кулаком по лицу. Журналисты и активисты намерены обратиться в полицию.

Отмечается, что они прибыли на станцию «Круглое озеро», так как там по информации зоозащитников, регулярно проводится незаконная притравка на лис.