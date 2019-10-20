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Росприроднадзор хочет проверить все дамбы страны 

Вести.Ru + ещё 10 1 час назад
Росприроднадзор проверит все дамбы в России
Фото: Пресс-служба губернатора Красноярского края/ТАСС
Росприроднадзор попросит у правительства разрешение проверить все дамбы в России, чтобы избежать повторения трагедии в Красноярском крае. С такой инициативой в кабмин представители ведомства намерены обратиться уже в предстоящий понедельник, 21 октября.
Кроме того, Росприроднадзор проверит все участки, где работает компания "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото") — именно на ее месторождении произошло ЧП. Такие проверки планируется начать 23 октября, пишет ТАСС.
В результате прорыва дамб на золотодобывающем прииске в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести, девять пострадавших находятся в больнице. Семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край
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