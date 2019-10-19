Школьный тренер в США обезоружил ученика объятиями

Инцидент произошёл в Портленде, в штате Орегон.

19-летний Анхель Гранадос-Диас пришёл в школу с дробовиком. Молодой человек собирался открыть огонь по сверстникам. Подростки стали в ужасе выбегать из класса. В этот момент футбольный тренер Кианон Лоу вырвал оружие из рук ученика, заключил его в объятия и успокаивал рыдающего подростка его до тех пор, пока на место не прибыли полицейские.

Инцидент произошёл в мае, сегодня прокуратура опубликовала видео этих событий, снятое камерой наблюдения.

На днях ученика приговорили к трём годам условно, признав виновным в незаконном ношении оружия. Также молодому человеку назначено психиатрическое лечение.