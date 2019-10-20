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В Барселоне полиция стреляет резиновыми пулями по протестующим 

РИА Новости + ещё 7 19 часов назад
В Барселоне полиция применила резиновые пули
Фото: РИА Новости
Полиция Барселоны начала применять спецсредства для разгона радикально настроенных протестующих после того, как молодежь набросилась на пожарный расчет, передает корреспондент РИА Новости.
Как и накануне ночью, протестующие стали возводить на улицах рядом со зданием Национальной полиции Каталонии баррикады из подручных средств. Для строительства заграждений в ход идут доски, мешки из уличных урн, мусор и даже декоративные деревья.
Ранее в субботу хулиганы уже прожигали баррикады, которые затем тушили прибывшие пожарные. Однако незадолго до полуночи по местному времени (1.00 воскресенья мск) агрессивные протестующие с кулаками набросились на сотрудников пожарного расчета, не давая им выполнять работу. Тогда за усмирение толпы взялись стражи порядка, выпустив по хулиганам несколько десятков резиновых пуль. После того, как толпа отошла на приличное расстояние, пожарные смогли потушить огонь, пылавший посреди проезжей части.
В настоящее время противостояние протестующих и полиции продолжается.
Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.
В пятницу в Каталонии состоялась всеобщая забастовка: в автономном сообществе проходили митинги, перекрытие дорог. В ряде городов произошли беспорядки. Самая сложная с начала недели протестов ситуация сложилась в Барселоне. Ожесточенные столкновения правоохранительных органов и радикалов происходили около здания представительства Национальной полиции. Молодые люди (по данным испанского МВД, около 400 человек) забрасывали стражей правопорядка брусчаткой, камнями, бутылками, банками, вырывали дорожные знаки, били витрины, переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и поджигали их. Полиция применила дубинки, резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь оттеснить молодых людей. Затем беспорядки перекинулись на другие центральные улицы. Полиция впервые применила водометы, чтобы потушить горящие в городе баррикады.
В ходе беспорядков в пятницу и в ночь на субботу пострадали как минимум 182 человека, из них 152 в Барселоне, сообщили ранее медики. Более 80 человек задержаны.
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Происшествия , В мире , Европа , МВД , РИА Новости , Каталония
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