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Пострадавший при прорыве дамбы в Красноярском крае рассказал о трагедии 

РИА Новости 1 час назад
Пострадавший при прорыве дамбы рассказал о трагедии
Фото: © Вадим Кофман
После разрушения дамбы в Красноярском крае здание общежития "плавало как плот", рассказал телеканалу "Звезда" Андрей, пострадавший при прорыве.
"Мы плавали по всему поселку, получается. Я смотрю в окно — повсюду бревна, штольни, грязь", — рассказал он.
По словам Андрея, он мог вылезти через окно либо ждать, пока общежитие "рассыплется".
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
В субботу утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Четырех-пятиметровая волна глины, камней и грязи затопила два рабочих общежития на 40 человек каждое.
В результате трагедии погибли 15 человек, еще 14 пострадали, шесть человек остаются пропавшими без вести. Понедельник в Красноярском крае объявили днем траура.
Следственный комитет провел обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при ЧП. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ.
По данным источника РИА Новости, речь идет о холдинге "Сибзолото", которому принадлежит дамба.
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Комментарии2
Происшествия , СКР , ТК "Звезда" , Красноярский Край
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