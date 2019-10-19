Пострадавший при прорыве дамбы рассказал о трагедии

Пострадавший при прорыве дамбы в Красноярском крае рассказал о трагедии

"Мы плавали по всему поселку, получается. Я смотрю в окно — повсюду бревна, штольни, грязь", — рассказал он.

По словам Андрея, он мог вылезти через окно либо ждать, пока общежитие "рассыплется".

В субботу утром в районе поселка Щетинкино Курагинского района разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. Четырех-пятиметровая волна глины, камней и грязи затопила два рабочих общежития на 40 человек каждое.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще 14 пострадали, шесть человек остаются пропавшими без вести. Понедельник в Красноярском крае объявили днем траура.

Следственный комитет провел обыски в офисе золотодобывающей компании, рабочие которой погибли при ЧП. Следователи изъяли бухгалтерскую и техническую документацию в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил безопасности при ведении работ.

По данным источника РИА Новости, речь идет о холдинге "Сибзолото", которому принадлежит дамба.