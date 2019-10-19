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Утечка ртути могла произойти при прорыве дамбы под Красноярском 

News.ru 1 час назад
Эксперты берут пробы на предмет наличия следов ртути на месте прорыва дамбы в Красноярском крае. ЧП произошло на реке Сейба возле населённого пункта Щетинкино.
Появилось видео с места прорыва дамбы в Сибири
При производстве на золотодобывающем участке могла быть использована ртуть, — сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
В свою очередь министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сообщил журналистам, что Росприроднадзор взял пробы на месте прорыва дамбы.
По нашей методике исследование занимает сутки. Насколько это быстро делает Ростехнадзор, точно не знаю, но, думаю, им нет смысла нарушать методику, — отметил он.
Всё случилось в ночь на 19 октября. В результате разрушения гидротехнического сооружения поток воды обрушился на близстоящие дома. В них жили рабочие золотодобывающей артели «Сисим». Погибло 15 человек, шестеро пропали без вести. Краевой Минздрав сообщает о 16 пострадавших.
В настоящее время криминалисты центрального аппарата СК РФ по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина направлены в Красноярский край. Председатель правительства региона Юрий Лапшин объявил об эвакуации жителей посёлка Щетинкино в Курагино.
В ликвидации последствий ЧП задействованы около 270 человек, на место происшествия направлены дополнительные силы из соседних регионов. Координацией экстренных служб занимается глава региона Александр Усс, писал News.ru.
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Комментарии79
Происшествия , Видео , Александр Бастрыкин , Юрий Лапшин , Александр Усс , Минздрав РФ , Ростехнадзор , СКР , Интерфакс , Красноярск , Красноярский Край , Сейба
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