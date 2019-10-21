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Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае 

Рамблер + ещё 74 19 минут назад
На сайте компании «Сибзолото» опубликованы имена погибших при прорыве дамбы технологического водоёма золотобывающей артели в Красноярском крае. В списке также перечислены пропавшие без вести и сотрудники, находящиеся в тяжёлом состоянии после ЧП.
По данным РИА Новости, инцидент произошёл 19 октября в 06.00 по местному времени в районе посёлка Щетинкино на реке Сейба. В результате прорыва дамбы образовался селевой поток высотой 4-5 метров. Были затоплены два общежития, в которых на момент ЧП могли находиться до 80 человек. В МЧС сообщили, что 15 человек погибли, пятеро пропали без вести, 44 травмированы. На месте происшествия был замечен губернатор Красноярского края. Власти региона пришли к выводу, что дамба была построена с массой нарушений.
Компания «Сибзолото», которой принадлежит артель, опубликовала список погибших сотрудников. В результате трагедии скончались: Сергей Поросенов, Дмитрий Толипов, Антон Кожин, Дмитрий Данилов, Алексей Мазепов, Александр Боровской, Виктор Пронин, Игорь Боярсков, Александр Свиридов, Денис Фомичев, Геннадий Семешков, Валерий Трофимов, Павел Максимов, Игорь Юдин и Александр Бельдянов.
В том числе пропали без вести Александр Козел, Вячеслав Еременко, Юрий Амосов, Евгений Гриценко и Дишпод Азимов.
Отмечается, что 44 человека в результате происшествия были травмированы, девять из которых в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии.
РИА Новости, что семьи погибших получат от региональных властей по одному миллиону рублей. 21 октября в Красноярском крае был объявлен днём траура.
В июне, как ранее сообщал «Рамблер», на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Комментарии93
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , Безопасность , Происшествия в Москве , Игорь Юдин , Валерий Трофимов , Юрий Амосов , Виктор Пронин , Дмитрий Данилов , Павел Максимов , Евгений Гриценко , Вячеслав Еременко , Александр Свиридов , МЧС , РИА Новости , Красноярский Край
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