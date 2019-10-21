Опубликован список погибших при ЧП в Красноярском крае

На сайте компании «Сибзолото» опубликованы имена погибших при прорыве дамбы технологического водоёма золотобывающей артели в Красноярском крае . В списке также перечислены пропавшие без вести и сотрудники, находящиеся в тяжёлом состоянии после ЧП.

По данным РИА Новости, инцидент произошёл 19 октября в 06.00 по местному времени в районе посёлка Щетинкино на реке Сейба. В результате прорыва дамбы образовался селевой поток высотой 4-5 метров. Были затоплены два общежития, в которых на момент ЧП могли находиться до 80 человек. В МЧС сообщили, что 15 человек погибли, пятеро пропали без вести, 44 травмированы. На месте происшествия был замечен губернатор Красноярского края. Власти региона пришли к выводу, что дамба была построена с массой нарушений.

Отмечается, что 44 человека в результате происшествия были травмированы, девять из которых в настоящее время находятся в больнице в тяжелом состоянии.

РИА Новости, что семьи погибших получат от региональных властей по одному миллиону рублей. 21 октября в Красноярском крае был объявлен днём траура.

В июне, как ранее сообщал «Рамблер», на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов. В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.