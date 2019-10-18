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В Орле в больницу доставили истощённую девочку 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
В больницу Орла доставили истощённую девочку
Фото: РИА Новости
В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка. Об этом информирует следственное управление по региону.
Отмечается, что ребёнок был доставлен в больницу сотрудниками правоохранительных органов.
«В настоящее время следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.
Также следователи дадут оценку бездействию должностных лиц и учреждений, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за многодетной семьёй.
Ранее суд не стал лишать родительских прав маму девочки, избитой тётей в Ингушетии.
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Происшествия , Другое , МВД , Орёл
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