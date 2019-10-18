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Арестованный полковник московской полиции принял взятку за самогон 

Lenta.ru + ещё 5 52 минуты назад
Арестованный полковник принял взятку за самогон
Фото: РИА Новости
Начальник ОМВД «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов, обвиняемый в вымогательстве денег у адвоката, принял полученную взятку за самогон. Об этом он сообщил в зале суда, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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По словам Смирнова, на встречу с адвокатом Сергеем Зуевым он пошел вместе со своим заместителем Сергеем Устиновым, которого также задержали по аналогичному обвинению.
«Мы сели в его машину, ни о чем не разговаривали. Зуев сказал, что привез Устинову пакет. Мы ожидали, что там будет деревенская самогонка, он обещал. Я спросил: магарыч привез? Он сказал: привез», — заявил он.
Смирнов утверждает, что пакет он передал Устинову, так как он предназначался ему. Однако вместо ожидаемого самогона в нем оказались деньги.
Дмитрий Смирнов и Сергей Устинов были задержаны 17 октября при получении части обещанной взятки — 3,5 миллиона рублей. В отделе «Дорогомилово» и УВД по ЗАО прошли обыски. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал подозреваемых. box#2344893
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Происшествия , Криминал
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