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Годовалый малыш скончался на борту летевшего из Пхукета лайнера 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Ребенок умер на борту рейса Пхукет — Москва
Фото: News.ru
Самолёт «Аэрофлота», совершающий рейс из Пхукета в Москву, экстренно сел в Казани из-за смерти маленького пассажира. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
По данным Life, трагедия произошла на борту Airbus A330. Во время полёта у годовалого малыша остановилось дыхание, из-за чего командир воздушного судна принял решение о посадке.
Ранее News.ru писал, что вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за смерти новорождённой девочки. Двухмесячная пассажирка была доставлена в реанимацию одной из больниц города. Несмотря на оказанную ей экстренную медицинскую помощь, ребёнок умер.
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Происшествия , Аэрофлот , Москва
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