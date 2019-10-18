Годовалый малыш скончался на борту летевшего из Пхукета лайнера

Самолёт «Аэрофлота» , совершающий рейс из Пхукета в Москву , экстренно сел в Казани из-за смерти маленького пассажира. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По данным Life, трагедия произошла на борту Airbus A330. Во время полёта у годовалого малыша остановилось дыхание, из-за чего командир воздушного судна принял решение о посадке.

Ранее News.ru писал, что вылетевший из Москвы в Грозный пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за смерти новорождённой девочки. Двухмесячная пассажирка была доставлена в реанимацию одной из больниц города. Несмотря на оказанную ей экстренную медицинскую помощь, ребёнок умер.