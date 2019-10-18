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Россиянка выпрыгнула из окна после 8 часов изнасилований 

Рамблер + ещё 6 11 минут назад
Россиянка выпрыгнула из окна после 8 часов изнасилований
Фото: depositphotos.com
В Красноярске двое мужчин в течение восьми часов насиловали девушку, оказывающую интимные услуги. Чтобы спастись, девушке пришлось выпрыгнуть в окно, сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю.
По данным следствия, вечером 10 октября девушка по вызову пришла домой к клиенту. Когда выяснилось, что в квартире были двое мужчин, она попыталась уйти, однако мужчины закрыли дверь и в течение восьми часов совершали над ней сексуальное насилие.
Утром она смогла открыть окно и выпрыгнула с третьего этажа, получив тяжелые травмы.
Оба мужчины задержаны, в отношении них заведены уголовные дела по статьям: изнасилование, совершенное группой лиц, и насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц.
Как отмечает СК, оба подозреваемых, 32 и 34 лет, были неоднократно судимы.
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Происшествия , Криминал , Красноярск
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