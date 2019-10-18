Арестанты из «Матросской тишины» отравились баклофеном

Причиной отравления арестантов московского СИЗО "Матросская тишина" стали не наркотики или алкоголь, а медицинский препарат баклофен. Это показала проведенная экспертиза. Пока пострадавшие остаются в больнице, однако их жизни ничего не угрожает.

"Состояние их здоровья удовлетворительное, в ближайшее время они будут переведены в СИЗО", — сообщили РИА Новости в столичном управлении ФСИН.

Ранее сообщалось, что во время проверки в СИЗО у четверых заключенных были обнаружены признаки опьянения. Прокуратура Москвы проводит по данному факту проверку.

В апреле 2019 года в СИЗО "Матросская тишина" двое заключенных отравились метадоном. Спасти их врачи не смогли, один из них умер в следственном изоляторе, второй — в больнице.