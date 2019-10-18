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Арестанты из «Матросской тишины» отравились баклофеном 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Арестанты из «Матросской тишины» отравились баклофеном
Фото: РИА Новости
Причиной отравления арестантов московского СИЗО "Матросская тишина" стали не наркотики или алкоголь, а медицинский препарат баклофен. Это показала проведенная экспертиза. Пока пострадавшие остаются в больнице, однако их жизни ничего не угрожает.
"Состояние их здоровья удовлетворительное, в ближайшее время они будут переведены в СИЗО", — сообщили РИА Новости в столичном управлении ФСИН.
Ранее сообщалось, что во время проверки в СИЗО у четверых заключенных были обнаружены признаки опьянения. Прокуратура Москвы проводит по данному факту проверку.
В апреле 2019 года в СИЗО "Матросская тишина" двое заключенных отравились метадоном. Спасти их врачи не смогли, один из них умер в следственном изоляторе, второй — в больнице.
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости
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