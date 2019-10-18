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Водитель спас школьницу от собак 

Рамблер 27 минут назад
В Белогорске водитель, заметивший, что ребенка преследуют бродячие собаки, совершил опасный маневр, чтобы отпугнуть их от девочки. Спасибо ему за его неравнодушие!
Происшествия , Видео
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