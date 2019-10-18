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В Египте уволили пилота, посадившего за штурвал артиста 

РИА Новости 48 минут назад
Министерство гражданской авиации Египта навсегда отстранило от работы пилота одной из частных авиакомпаний страны, после того как он позволил сесть за штурвал самолета местному популярному актеру, заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что авиационные власти Египта отстранили от работы пилота одной из частных египетских авиакомпаний, а также его помощника на время проведения расследования. Причиной стало распространенное в соцсетях видео: в коротком ролике популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним.
"Министерство избрало необходимые меры в отношении безрассудных и безответственных действий: аннулирование лицензии пилота у командира воздушного судна и ее пожизненная конфискация", — говорится в заявлении ведомства.
Помощник пилота скандального рейса отстранен от работы на один год.
Как ранее сообщал новостной портал "Аль-Ахрам", самолет, которым управлял египетский артист, следовал в столицу Саудовской Аравии. На борту находились пассажиры.
"Впервые в жизни управляю самолетом", — написал на своей странице в популярной соцсети Мухаммед Рамадан.
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Происшествия , Видео , Египет
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