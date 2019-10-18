Ранее стало известно, что авиационные власти Египта отстранили от работы пилота одной из частных египетских авиакомпаний, а также его помощника на время проведения расследования. Причиной стало распространенное в соцсетях видео: в коротком ролике популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним.