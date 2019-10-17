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Полковнику-миллиардеру смягчили приговор 

Рамблер 1 час назад
Московский городской суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко с 13 до 12,5 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Объявился "настоящий владелец" миллионов Захарченко
Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда исключила из обвинения квалифицирующий признак — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Другие наказания в виде штрафа в размере 117 млн рублей, лишения звания и запрета занимать определенные должности Мосгорсуд оставил без изменения.
Выступая в Мосгорсуде с последним словом, Захарченко сравнил себя с персонажем «Игры престолов» Тирионом Ланистером, несправедливо обвиненном в убийстве племянника.
Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Он был задержан и арестован осенью 2016 года. Дело получило большой резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Захарченко , Мосгорсуд , МВД , ФСИН
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