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Фигурант дела «Нового величия» вскрыл вены в суде 

Lenta.ru + ещё 14 1 час назад
Фигурант дела «Нового величия» вскрыл вены в суде
Фото: ТАСС
Один из обвиняемых по делу «Нового величия» Руслан Костыленков предпринял попытку суицида в суде. Об этом сообщил Максим Пашков, адвокат Марии Дубовик в своем Telegram-канале.
В марте прошлого года десятерых участников движения «Новое величие» арестовали по обвинению в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками. Среди арестованных по делу «Нового величия» оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик.
15 августа 2018 года в их защиту состоялся «Марш матерей». Позже Дорогомиловский районный суд Москвы отпустил Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест. В марте этого года фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова приговорили к полутора годам лишения свободы условно. В октябре приговоренного к 2,5 годам колонии Павла Ребровского отпустили под подписку о невыезде.
В январе программу «Нового величия» признали безопасной для власти. Государственные экспертизы не нашли призывов к экстремизму в листовках движения, однако в июне девятерых фигурантов дела внесли в список террористов и экстремистов.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Мария Дубовик , Анна Павликова , Максим Пашков , Рустам Рустамов , Павел Ребровский , ФСИН
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