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Под Москвой спасли запертого в машине кота 

Мослента 1 час назад
В Подмосковье вызволили кота из заточения
Фото: РИА Новости
Жители подмосковного Подольска помогли коту, который оказался заперт в салоне автомобиля. Об этом в четверг, 17 октября, пишет «Подмосковье сегодня».
По информации издания, бело-черного питомца в голубом ошейнике в одной из припаркованных на проспекте 50 лет Октября машин заметил местный житель. Не обнаружив поблизости владельца транспортного средства, горожанин сообщил об увиденном в соцсетях.
«Сидит, похоже, давно, с прошлого дня точно! В машине даже запотели стекла», — описал он ситуацию.
Спустя некоторое время хозяина удалось установить, однако он не отвечал на телефонные звонки, в то время как кот по-прежнему оставался запертым и, по словам очевидцев, «стрессовал» и жалобно мяукал. В результате на место прибыли полицейские.
Впоследствии владелец авто все-таки вышел на связь и освободил кота. Мужчина пояснил, что все это время сам вел поиски сбежавшего из квартиры Фунтика и до сих пор не понимает, как кот мог оказаться в машине.
В свою очередь в региональной адвокатской палате подчеркнули, что в подобных ситуациях жителям следует обращаться к участковому.
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Происшествия , Москва , Московская область , Подольск
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