Лжемедик лечил пенсионеров гречкой

Лжемедик продал пенсионерке гречку за 400 тыс. рублей

Ирина Волк. Московские полицейские задержали лжеврача, который лечил пенсионеров гречневой крупой вместо медикаментов, сообщила официальный представитель МВД России

По данным следствия, мужчина позвонил 84-летней москвичке и представился врачом. Он заявил, что по результатам анализов у нее обнаружено серьезное заболевание и ей нужно лекарство.

"Вскоре к ней домой пришел злоумышленник, который передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей", — приводятся слова Волк в сообщении на сайте ведомства.

Пенсионерка вскрыла сверток на следующий день, а в нем оказалась гречка.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мошенников, которые оказывали в российских регионах платные медицинские услуги. Аферисты под видом медиков звонили гражданам и убеждали их пройти медицинское обследование, после чего они ставили пациентам неверные диагнозы, которые требовали дорогостоящего лечения.

По предварительной информации, жертвами мошенников стали более 11 тысяч россиян, а общий ущерб составил около миллиарда рублей.