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Лжемедик продал пенсионерке гречку за 400 тыс. рублей 

Москва24 + ещё 1 42 минуты назад
Лжемедик лечил пенсионеров гречкой
Фото: РИА Новости
Московские полицейские задержали лжеврача, который лечил пенсионеров гречневой крупой вместо медикаментов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, мужчина позвонил 84-летней москвичке и представился врачом. Он заявил, что по результатам анализов у нее обнаружено серьезное заболевание и ей нужно лекарство.
"Вскоре к ней домой пришел злоумышленник, который передал якобы медикаменты и пояснил, что на следующий день ее навестит медсестра, которая даст схему лечения. Потерпевшая отдала ему около 400 тысяч рублей", — приводятся слова Волк в сообщении на сайте ведомства.
Пенсионерка вскрыла сверток на следующий день, а в нем оказалась гречка.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали мошенников, которые оказывали в российских регионах платные медицинские услуги. Аферисты под видом медиков звонили гражданам и убеждали их пройти медицинское обследование, после чего они ставили пациентам неверные диагнозы, которые требовали дорогостоящего лечения.
По предварительной информации, жертвами мошенников стали более 11 тысяч россиян, а общий ущерб составил около миллиарда рублей.
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Комментарии2
Происшествия , Криминал , Ирина Волк , МВД
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