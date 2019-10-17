Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российских врачей обвинили в смерти ветерана труда после месяца мучений 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Врачей обвинили в смерти ветерана
Фото: РИА Новости
Жительница Саратова Светлана Леонтьева рассказала, что врачи местной больницы №12 плохо ухаживали за ее бабушкой — ветераном труда и пытались преждевременно ее выписать, из-за чего женщина умерла. Об этом Леонтьева рассказала «Ридусу».
По ее словам, бабушке стало плохо 19 сентября — у нее поднялась температура, она показывала на низ живота и плакала. В машине приехавшей скорой помощи было холодно. Кроме того, врач села рядом с водителем, а не с пациенткой, добавила девушка.
В больнице врачи не подтвердили у женщины инсульт; невролог заявила, что ее можно забирать, но Леонтьева попросила хирурга и уролога осмотреть пациентку. Этих врачей не оказалось в больнице, и ветерана увезли в реанимацию. Леонтьева продолжала настаивать на осмотре, после чего пациентку осмотрела гинеколог, которая не выявила проблем. Затем бабушку перевели в отделение неврологии, где, как утверждает внучка, ее не поили.
Лечащий врач и завотделением неврологии настаивали на выписке бабушки, но хирург обнаружил у нее проблемы с почками. По словам Леонтьевой, после этого был собран консилиум, который решил выписать женщину. Затем в больнице потребовали документы, подтверждающие родство внучки с бабушкой. Из-за их отсутствия девушке сказали, что она не имеет права забрать ее из больницы. 24 сентября после вмешательства полиции ветерана увезли в реанимацию. Леонтьеву отказались пускать туда даже после предъявления документов.
2 октября Леонтьевой позвонили из больницы, сказав, что бабушке стало хуже, и попросив прийти. Выяснилось, что у женщины была остановка сердца, его удалось запустить, но пациентка остается в критическом состоянии. По словам Леонтьевой, у бабушки были пролежни «чуть ли не до костей», а руки опухшие и в синяках. 9 октября у ветерана случился инфаркт, а 15 октября она умерла. Следственный комитет начал проверку.
Ранее сообщалось, что в одной из больниц Нижних Серег Свердловской области 22-летняя местная жительница родила ребенка и умерла. По мнению родственников, к смерти привели действия врача, из-за которых произошел насильственный выворот матки.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
США доложили в ФСБ о готовящихся терактах США доложили в ФСБ о готовящихся терактах Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной
Комментарии2
Происшествия , СКР , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе256
Поклонская резко осадила Собчак
Поклонская резко осадила Собчак112
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку
Очнулась и увидела его: главред изнасиловал журналистку46
«Удар по Минску»: в МИД РФ ответили на требования Киева
«Удар по Минску»: в МИД РФ ответили на требования Киева271
Украинские депутаты захотели «вернуть» еще один регион
Украинские депутаты захотели «вернуть» еще один регион4
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение