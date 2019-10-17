Ростовчанин убил сожительницу и спрятал труп на балконе

В поселке Семибратово мужчина убил сожительницу и хранил ее труп на балконе

поселке Семибратово в Ростовском районе 52-летний мужчина убил сожительницу и хранил ее труп на балконе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле. Мужчина напал на женщину с ножом. Он нанес жертве множественные удары по груди, шее и лицу. От полученных травм сожительница скончалась. На протяжении трех дней мужчина хранил ее труп на балконе. После он отнес тело в канаву возле дома.

Психиатры признали обвиняемого невменяемым. Ему назначили принудительное лечение. Сейчас мужчина находится в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.