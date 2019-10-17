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В поселке Семибратово мужчина убил сожительницу и хранил ее труп на балконе 

АиФ 1 час назад
Ростовчанин убил сожительницу и спрятал труп на балконе
Фото: РИА Новости
В поселке Семибратово в Ростовском районе 52-летний мужчина убил сожительницу и хранил ее труп на балконе, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел в апреле. Мужчина напал на женщину с ножом. Он нанес жертве множественные удары по груди, шее и лицу. От полученных травм сожительница скончалась. На протяжении трех дней мужчина хранил ее труп на балконе. После он отнес тело в канаву возле дома.
Психиатры признали обвиняемого невменяемым. Ему назначили принудительное лечение. Сейчас мужчина находится в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.
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Происшествия , Криминал , Семибратово
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