Россиянин жестоко избил мать и оставил ее на холоде

Под Орлом мать, избитая сыном, замерзла насмерть

Под Орлом сын избил собственную мать, после чего 80-летняя замерзла насмерть в чужом доме, сообщает пресс-служба областного суда.

Житель Должанкого района, вернувшись из колонии, стал жить со своей престарелой матерью. Мужчина часто употреблял алкоголь, а старушка в это время пряталась в доме соседей. В облсуде сообщают, что женщина даже хотела переехать в дом престарелых.

В феврале прошлого года во время очередной пьянки женщина ушла в старый неотапливаемый дом, где там ее нашел сын, избил и ушел.

Мертвую женщину нашли спустя три дня сотрудники дома престарелых. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть 80-летней женщины наступила в результате переохлаждения, также у нее сломаны семь ребер.

Суд признал орловца виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы.