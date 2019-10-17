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Посаженную за аборт журналистку помиловали 

Lenta.ru 44 минуты назад
Осужденная за аборт журналистка добилась помилования
Фото: Instagram
Марокканский король Мухаммед VI помиловал журналистку Хаджар Райссуни, которую посадили на год тюрьмы за добрачный секс и аборт. Об этом сообщает BBC News.
Министерство юстиции страны заявило, что вмешательство короля в это дело стало «актом сострадания и милосердия». Местные активисты считают, что оно является частью преследования независимых журналистов. Известно, что Райссуни работает в ежедневной оппозиционной газете «Ахбар аль-Яум».
Сообщается, что суд также приговорил ее суданского жениха к одному году лишения свободы, а ее доктора — к двум годам. Помощник врача и медсестра в клинике также были признаны виновными, им были вынесены условные сроки.
В 2018 году индонезийский суд города Джамби одобрил прошение освободить из тюрьмы 15-летнюю девушку, которую отправили за решетку на шесть месяцев за нелегальный аборт. Постановление суда отменили из-за того, что причиной аборта стало изнасилование: над девушкой несколько раз надругался ее брат.
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