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«Невероятное»: Российский маньяк повторил сюжет американского сериала 

Рамблер 2 часа назад
Насильник из Стрежевого действовал по сценарию американского сериала, сообщает «Московский комсомолец».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в городе Стрежевой Томской области был задержан 60-летний мужчина. Его подозревают в серии изнасилований женщин и детей в 2004-2017 годах. Ему было предъявлено обвинение по соответствующим статьям уголовного кодекса. На данный момент в деле пять эпизодов, однако следствие не исключает, что их может стать больше.
По данным прессы, в 1970-1990-х годах обвиняемый работал в милиции, в уголовном розыске, а на момент задержания — в компании «Томскнефть».
По информации «Московского комсомольца», схема, по которой действовал насильник из Стрежевого, точно совпадает со схемой, по которой действовал насильник из американского сериала «Невероятное». Он вышел в 2019 году и основан на статье о реальной серии изнасилований в штатах Вашингтон и Колорадо, произошедших в 2008-2011 годах.
Оба преступника совершали преступления годами, во время их совершения надевали балаклаву, перчатки и презерватив, угрожали жертвам ножом, заставляли их мыться, а пойманы были благодаря проведению ДНК-теста.
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Происшествия , Видео , Московский комсомолец , Стрежевой
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