ЧП в Армении: обрушился жилой дом

В Армении обрушился жилой дом из-за оползня

Двухэтажный дом обрушился в четверг в результате оползня в городе Капан Сюникской области на юге Армении , под завалами остались люди, сообщили в пресс-службе МЧС страны.

"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о том, что в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан (в 300 километрах от Еревана — ред.), внутри остались люди", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что на месте происшествия работает отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города. Другие подробности пока не приводятся.