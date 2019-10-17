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В Армении обрушился жилой дом из-за оползня 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
ЧП в Армении: обрушился жилой дом
Фото: РИА Новости
Двухэтажный дом обрушился в четверг в результате оползня в городе Капан Сюникской области на юге Армении, под завалами остались люди, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
"Утром 17 октября на телефон службы спасения 911 поступил сигнал о том, что в результате оползня обрушился двухэтажный жилой дом в городе Капан (в 300 километрах от Еревана — ред.), внутри остались люди", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что на месте происшествия работает отряд пожарных-спасателей. Необходимую технику для спасательных работ предоставила также мэрия города. Другие подробности пока не приводятся.
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Происшествия , Кавказ , Пожары , РИА Новости , Армения , Капан
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