Убийцы девушки из-за машины раскаялись в суде

Фигуранты дела об убийстве девушки из-за машины заявили о раскаянии

Трое фигурантов по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили журналистам в суде, что раскаиваются в связи с произошедшим. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что фигурантами по делу об убийстве проходят Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович, а также его супруга Екатерина Меньшикова.

«Да», — ответили они на вопрос сотрудников СМИ, раскаиваются ли в совершении преступления.

При этом они не стали отвечать на другие вопросы.

Судья заявила, что заседание будет проведено в закрытом режиме, так как это может привести к разглашению данных следствия и персональной информации обвиняемых.

Ранее в суд поступили материалы дела в отношении трёх подозреваемых в убийстве Каторгиной.

Ксения Каторгина была обнаружена мёртвой спустя пять дней проведения поисковых мероприятий. Девушка пропала после того, как уехала продавать машину.

URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.