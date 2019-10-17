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Фигуранты дела об убийстве девушки из-за машины заявили о раскаянии 

RT на русском 1 час назад
Убийцы девушки из-за машины раскаялись в суде
Фото: Соцсети
Трое фигурантов по уголовному делу об убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили журналистам в суде, что раскаиваются в связи с произошедшим. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что фигурантами по делу об убийстве проходят Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович, а также его супруга Екатерина Меньшикова.
«Да», — ответили они на вопрос сотрудников СМИ, раскаиваются ли в совершении преступления.
При этом они не стали отвечать на другие вопросы.
Судья заявила, что заседание будет проведено в закрытом режиме, так как это может привести к разглашению данных следствия и персональной информации обвиняемых.
Ранее в суд поступили материалы дела в отношении трёх подозреваемых в убийстве Каторгиной.
Ксения Каторгина была обнаружена мёртвой спустя пять дней проведения поисковых мероприятий. Девушка пропала после того, как уехала продавать машину.
URA.RU передавало, что автомобиль пропавшей Audi Q5 был обнаружен у перекупщиков.
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Происшествия , РИА Новости
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