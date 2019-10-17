В Петербурге изнасиловали студента-иностранца

В Петербурге изнасиловали студента из Болгарии

Санкт-Петербурге неизвестные напали на студента из Болгарии и изнасиловали его. Инцидент произошел вечером 16 октября в районе метро «Проспект Большевиков».

Как сообщает АБН, двое неизвестных славянской внешности, применив физическую силу, изнасиловали мужчину в одном из заброшенных домов недалеко от метро. Точный адрес иностранец, проживающий в общежитии, назвать не смог.

Он рассказал об этом своему знакомому, а тот передал информацию в правоохранительные органы

Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города.