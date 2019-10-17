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В Петербурге изнасиловали студента из Болгарии 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
В Петербурге изнасиловали студента-иностранца
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге неизвестные напали на студента из Болгарии и изнасиловали его. Инцидент произошел вечером 16 октября в районе метро «Проспект Большевиков».
Как сообщает АБН, двое неизвестных славянской внешности, применив физическую силу, изнасиловали мужчину в одном из заброшенных домов недалеко от метро. Точный адрес иностранец, проживающий в общежитии, назвать не смог.
Он рассказал об этом своему знакомому, а тот передал информацию в правоохранительные органы.
Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города.
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Происшествия , Криминал , МВД , Болгария , Санкт-Петербург
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