Персональные данные миллиона россиян утекли в Сеть

Персональные данные миллиона россиян утекли в интернет

В интернете в свободном доступе оказалась база данных, включающая в себя более миллиона кредитных историй россиян. Утечка произошла в результате ошибки на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.

«Сейчас брешь закрыта, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания долгое время, они могли быть украдены злоумышленниками», — сообщила газета «Коммерсант».

Как рассказал независимый исследователь по кибербезопасности и руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко, именно ему удалось обнаружить утечку и сообщить о проблеме в бюро кредитных историй «Эквифакс», которому и принадлежала база данных.

В руках злоумышленников могли оказаться данные клиентов микрофинансовой компании «ГринМани», занимающейся онлайн-займами. В сеть попали более миллиона кредитных историй россиян, из которых можно узнать полные паспортные данные и другие документы заемщика, адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информацию о кредитах и скоринговом балле.

Гендиректор «ГринМани» Андрей Луцык рассказал, что в компании выясняют обстоятельства произошедшего, а об утечке говорить преждевременно. В свою очередь в «Эквифакс» заверили, что оттуда данные не уходили.