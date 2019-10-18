Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Персональные данные миллиона россиян утекли в интернет 

Ura.Ru 11 минут назад
Персональные данные миллиона россиян утекли в Сеть
Фото: СС BY 2.0/Morgan/Flickr
В интернете в свободном доступе оказалась база данных, включающая в себя более миллиона кредитных историй россиян. Утечка произошла в результате ошибки на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.
«Сейчас брешь закрыта, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания долгое время, они могли быть украдены злоумышленниками», — сообщила газета «Коммерсант».
Как рассказал независимый исследователь по кибербезопасности и руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко, именно ему удалось обнаружить утечку и сообщить о проблеме в бюро кредитных историй «Эквифакс», которому и принадлежала база данных.
В руках злоумышленников могли оказаться данные клиентов микрофинансовой компании «ГринМани», занимающейся онлайн-займами. В сеть попали более миллиона кредитных историй россиян, из которых можно узнать полные паспортные данные и другие документы заемщика, адрес регистрации и фактического места жительства, номера телефонов, а также информацию о кредитах и скоринговом балле.
Гендиректор «ГринМани» Андрей Луцык рассказал, что в компании выясняют обстоятельства произошедшего, а об утечке говорить преждевременно. В свою очередь в «Эквифакс» заверили, что оттуда данные не уходили.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Ura.Ru: последние новости
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы назвала сына «добрым» Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы назвала сына «добрым» В ночном клубе Екатеринбурга неизвестные избили девушек и парня. «Страшно вспоминать» В ночном клубе Екатеринбурга неизвестные избили девушек и парня. «Страшно вспоминать» Отец убийцы саратовской школьницы пожелал ему расстрела. ВИДЕО Отец убийцы саратовской школьницы пожелал ему расстрела. ВИДЕО
Комментарии
Происшествия , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter
Эрдоган резко ответил Трампу в Twitter38
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены
Защищающие границы РФ корабли оказались обездвижены75
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Горбачев рассказал об обращении к Путину38
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»
Захарченко в последнем слове вспомнил «Игру престолов»2
Пригожин обратился к Зеленскому с призывом
Пригожин обратился к Зеленскому с призывом21
Видео
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
00:28
Пенсионерку дерзко обокрали на почте
Происшествия
Водитель спас школьницу от собак
00:12
Водитель спас школьницу от собак
Происшествия
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
04:29
Украинские националисты расстреляли солдат ВСУ в Донбассе
В мире Конфликты
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
00:14
Путину спели песню об истекающем кровью казаке
Политика Образование
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
01:50
Бочкарева: «Это ж надо, какая я молодец»
Шоу-бизнес
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
01:14
Полковнику-миллиардеру смягчили приговор
Происшествия
Появились подробности сделки США и Турции
00:50
Появились подробности сделки США и Турции
В мире
США и Турция приняли решение по Сирии
02:02
США и Турция приняли решение по Сирии
Армия В мире
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
00:37
Пока вы не уснули: на орбите Земли заметили неизвестные объекты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение